Lorenzo Paolieri trovato morto in un baule i risultati dell'autopsia | sul corpo nessun segno di violenza
La tragica scoperta di Lorenzo Paolieri, ritrovato senza vita in un baule a Campi Bisenzio, solleva numerosi interrogativi. I primi esiti dell'autopsia indicano che non ci sono tracce di violenza sul suo corpo, lasciando aperti diversi scenari sul reale motivo della sua morte. Un mistero che ancora attende di essere svelato.
I primi risultati dell'autopsia sul corpo di Lorenzo Paolieri, il 32enne trovato morto in un baule a Campi Bisenzio (Firenze), confermano l'assenza di segni di violenza. Si attende l'istologico per accertare causa ed epoca del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
