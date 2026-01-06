Trieste | Manzi ' Dipiazza sessista e misogino Meloni che dice?'

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Non è solo un comportamento infantile e mediocre. È il segno evidente di una cultura che manca di rispetto e disprezza le donne. Dipiazza interpreta un mondo dove le donne sono solo ornamenti, a meno che non si comportano come gli uomini. È il pensiero di destra, misogino e sessista. Pensavamo che avere la prima donna premier li avrebbe cambiati invece tutto come prima. Meloni che dice?". Così in una nota Irene Manzi, deputata Pd, commissione Cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trieste: Manzi, 'Dipiazza sessista e misogino, Meloni che dice?' Leggi anche: Trieste: Ruotolo, 'Dipiazza volgare e sessista, istituzioni meritano di più' Leggi anche: Trieste: Bonafè, 'Dipiazza inaccettabile, Meloni prenda distanze' Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trieste: Manzi, 'Dipiazza sessista e misogino, Meloni che dice?' - È il segno evidente di una cultura che manca di rispetto e disprezza le donne. iltempo.it Trieste: Ruotolo, 'Dipiazza volgare e sessista, istituzioni meritano di più' - "Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato un meme con la Befana rivolto alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. lanuovasardegna.it

Elly Schlein ‘travestita’ da Befana: il post sessista del sindaco di Trieste. Il Pd: “Body shaming come arma politica” - È il secondo scivolone sessista in pochi giorni, il 18 dicembre ha urlato in aula: “Non mi sono mai fatto comandate da una donn ... quotidiano.net

