Trieste | Bonafè ' Dipiazza inaccettabile Meloni prenda distanze'

Trieste: Bonafè commenta le recenti dichiarazioni di Dipiazza, sottolineando l’importanza di un comportamento responsabile da parte di chi ricopre ruoli pubblici. La politica locale richiede rispetto delle istituzioni e un atteggiamento costruttivo, anche in momenti di divergenza. Meloni è invitata a chiarire le proprie posizioni per mantenere un clima di dialogo e collaborazione, essenziale per il buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Chi guida una città dovrebbe avere ben chiara la responsabilità del ruolo istituzionale che ricopre. Invece dal sindaco di Trieste Dipiazza assistiamo ad un comportamento inaccettabile, che offende la segretaria Schlein e tutto il Pd. Per questo sarebbe opportuna una presa di distanza di Meloni in difesa della serietà delle istituzioni e del dibattito politico". Così in una nota Simona Bonafe', Vice capogruppo Pd alla Camera dei deputati.

