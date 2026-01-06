Trieste | Ruotolo ' Dipiazza volgare e sessista istituzioni meritano di più'

Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha suscitato polemiche per un meme rivolto alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sensibilità e il rispetto nelle comunicazioni pubbliche, sollevando riflessioni sul comportamento delle istituzioni e sulla necessità di un confronto più civile e rispettoso.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha pubblicato un meme con la Befana rivolto alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein. Non è satira. Non è ironia. È sessismo, è volgarità, è degrado del linguaggio pubblico. Questo non è solo un attacco a una leader politica: è un messaggio tossico rivolto a tutte le donne che partecipano alla vita pubblica. La politica non è un meme. Le istituzioni non sono una bacheca social. Trieste merita di meglio. La democrazia merita rispetto". Così in una nota Sandro Ruotolo, componente della segreteria Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

