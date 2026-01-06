Trenord primo sciopero del nuovo anno in arrivo | treni a rischio per 23 ore

Il primo sciopero del 2024 di Trenord è programmato per le prossime 23 ore, mettendo a rischio i servizi ferroviari nella regione. Questo potrebbe causare disagi ai pendolari di Novara e del Vco, richiedendo di pianificare con anticipo gli spostamenti. Restate aggiornati per eventuali variazioni e informazioni sui servizi durante questa giornata di protesta.

Il nuovo anno inizia con un nuovo sciopero dei treni in programma, che potrebbe provocare disagi ai pendolari novaresi e del Vco.L'agitazione del personale di Trenord, proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, è infatti in programma subito dopo le feste, nella giornata di lunedì 12 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Trenord, a gennaio in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore Leggi anche: Trenord, a gennaio in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il primo sciopero Trenord del 2026: treni a rischio per 23 ore; Trenord, primo sciopero del nuovo anno in arrivo: treni a rischio per 23 ore; In arrivo il primo sciopero dei mezzi del 2026 a Milano; Scioperi treni gennaio 2026: stop a Trenord e protesta RFI. Il primo sciopero Trenord del 2026: treni a rischio per 23 ore - Stop dalle 3 del mattino fino alle 2 di martedì 13, con possibili disagi sulle linee lombarde ... quicomo.it

Gennaio mese di scioperi: dopo le feste bus, treni e aerei a rischio stop. Le date da segnare - Si parte giovedì 8 gennaio con la protesta dei lavoratori Tpl in varie località; il 9 e 10 giornate nere a livello nazionale per chi vola e viaggia in treno ... today.it

Scioperi treni gennaio 2026: stop a Trenord e protesta RFI - Gli scioperi treni gennaio 2026 potrebbero creare disagi significativi per pendolari e viaggiatori nelle prime settimane del nuovo anno. missionline.it

Dopo un primo progetto pilota avviato a marzo a #Milano Centrale, arriva anche a #Malpensa Aeroporto T1 il #Digital Gate di #Trenord - facebook.com facebook

Ferrovie: Trenord, “Digital Gate” anche a Cadorna, Garibaldi e Malpensa T1 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.