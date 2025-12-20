Trenord a gennaio in arrivo un nuovo sciopero | treni a rischio per 23 ore
Nuovo anno in arrivo, nuovo sciopero dei treni in programma, che potrebbe provocare disagi ai pendolari novaresi e del Vco.L'agitazione del personale di Trenord, proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, è infatti in programma subito dopo le feste, nella giornata di lunedì 12 gennaio 2026. Secondo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
