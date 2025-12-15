Trenord a gennaio in arrivo un nuovo sciopero | treni a rischio per 23 ore

© Novaratoday.it - Trenord, a gennaio in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore Nuovo anno in arrivo, nuovo sciopero dei treni in programma, che potrebbe provocare disagi ai pendolari novaresi e del Vco.L'agitazione del personale di Trenord, proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, è infatti in programma subito dopo le feste, nella giornata di lunedì 12 gennaio 2026. Secondo. Novaratoday.it Nuovi treni in arrivo da gennaio In arrivo un nuovo sciopero dei trasporti: la data e gli orari - Dopo lo sciopero generale di ieri, 12 dicembre, che ha visto tante persone scendere in piazza anche a Monza, arriva già la comunicazione per il prossimo. monzatoday.it

Treni, in arrivo nuove corse tra Milano e Domodossola - Trenord ha annunciato che, con l'introduzione dell'orario invernale, saranno aggiunte corse sulla linea. novaratoday.it

Trenord avvisa che la circolazione sarà interrotta fino al 5 gennaio 2026 e che, fino al 1° febbraio, sono previsti rallentamenti con lievi ritardi. Aggiornamenti sul servizio sostitutivo disponibili online #Trenord - facebook.com facebook