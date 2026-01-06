Tragedia in stazione capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate a Bologna Individuato l' assassino

Un tragico episodio si è verificato presso la stazione di Bologna, dove un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato senza vita, presumibilmente a seguito di un'aggressione con arma da taglio. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per individuare l'autore del gesto.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni (Alessandro Ambrosio) è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un’area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. E' successo poco prima delle 19. Sul posto, la polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tragedia in stazione, capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate a Bologna. Individuato l'assassino Leggi anche: Tragedia in stazione, capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate a Bologna Leggi anche: Capotreno 34enne ucciso a coltellate alla stazione di Bologna, in fuga l'assassino La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna: individuato il responsabile; Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio dipendenti della stazione di Bologna: aveva 34 anni; Capotreno ucciso in stazione: ecco chi era il 34enne; Bologna, capotreno 34enne ucciso a coltellate nei pressi della stazione. Tragedia in stazione, capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate a Bologna. Individuato l'assassino - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni (Alessandro Ambrosio) è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. msn.com

Stazione di Bologna, ucciso a coltellate un capotreno 34enne: killer in fuga - Un uomo di 34 anni che, dai primi accertamenti, risulta essere un dipendente di Trenitalia, molto probabilmente con il ruolo di capotreno, è ... affaritaliani.it

Capotreno ucciso in stazione. Identificato il killer: è in fuga - Erano circa le 19 quando un capotreno di Trenitalia Alessandro Ambrosio, di 34 anni è stato trovato morto in un lago di sangue, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della ... msn.com

TRAGEDIA ALLA STAZIONE | Capotreno 34enne trovato morto a Bologna: indaga la Procura, accertamenti in corso sulla dinamica. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.