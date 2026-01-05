Capotreno 34enne ucciso a coltellate alla stazione di Bologna in fuga l' assassino
Un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, vittima di un’aggressione con arma da taglio. L’autore dell’omicidio è fuggito, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale e tra gli operatori del settore dei trasporti.
Un capotreno di Trenitalia trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna: aveva 34 anni, lavorava per Trenitalia
Leggi anche: Omicidio in zona stazione a Bologna, accoltellato a morte un dipendente di Trenitalia. L’assassino in fuga
Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna - Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. ansa.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.