Capotreno 34enne ucciso a coltellate alla stazione di Bologna in fuga l' assassino

Un capotreno di 34 anni è stato trovato senza vita nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, vittima di un’aggressione con arma da taglio. L’autore dell’omicidio è fuggito, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale e tra gli operatori del settore dei trasporti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.