Tragedia in stazione capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate a Bologna

Un tragico episodio si è verificato alla stazione di Bologna, dove un capotreno di 34 anni di Trenitalia è stato trovato senza vita, presumibilmente a causa di ferite da arma da taglio nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest. Le autorità stanno indagando sulle cause di questo incidente, che ha sconvolto la comunità locale e gli operatori ferroviari.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Sul posto, la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti.

