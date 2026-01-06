The Batman – Parte II | Sebastian Stan entra nel cast del sequel

Warner Bros. ha comunicato l'ingresso di Sebastian Stan nel cast di The Batman – Parte II, il sequel diretto da Matt Reeves. L’attore si unisce al progetto, contribuendo alla continuazione della narrazione e ampliando il cast già annunciato. La produzione del film prosegue, con attenzione alla qualità e alla coerenza della trama. L’uscita del film è prevista in una data ancora da definire.

Warner Bros. ha annunciato un nuovo ingresso di peso nel cast di The Batman – Parte II, il sequel diretto del film di Matt Reeves: Sebastian Stan si è unito al film. Sebastian Stan, noto per il suo ruolo come Bucky BarnesWinter Soldier nel Marvel Cinematic Universe, si è aggiunto al cast del nuovo film DC, a confermare la notizia è stato Deadline. Nessun dettaglio sul ruolo è stato al momento reso noto, ma è chiaro che per una stella come quella di Stan è presumibile un ruolo da protagonista. L'ingaggio di Stan è il secondo colpo dei DC Studios dopo quello di Scarlett Johansson annunciato all'inizio del mese di dicembre ( qui la notizia ), guarda caso anche lei proveniente dall'MCU.

The Batman Part 2 Sebastian Stan Is Joining The Cast As Harvey Dent & Joker Will Return & More

Scarlett Johnsson'un The Batman Part II'da Harvey Dent'in karisi Gilda Gold'u canlandirmasi bekleniyor. x.com

