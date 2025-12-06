The Batman Parte II un nuovo rumor parla di Scarlett Johansson che si unisce al cast | chi interpreterà?

Scarlett Johansson è in trattative per unirsi al cast di “ The Batman Parte II “, al fianco del Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson. Le riprese del film dei DC Studios, diretto da Matt Reeves, dovrebbero iniziare la prossima primavera, per un’uscita nelle sale cinematografiche nell’ottobre 2027, distribuita dalla Warner Bros. “The Batman” è uscito nelle sale a marzo 2022 e ha incassato 772 milioni al botteghino mondiale; Reeves e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin hanno completato la sceneggiatura dell’attesissimo sequel a giugno. Secondo fonti a conoscenza della produzione, non è previsto il ritorno della Catwoman di Zoë Kravitz nel film. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Batman Parte II, un nuovo rumor parla di Scarlett Johansson che si unisce al cast: chi interpreterà?

