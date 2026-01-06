The Batman 2 | Sebastian Stan potrebbe essere uno dei protagonisti del sequel

Sebastian Stan, noto per il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe, potrebbe unirsi al cast di The Batman 2. Dopo l’indiscrezione riguardante Scarlett Johansson, questa nuova voce suggerisce la partecipazione di un’altra star di Hollywood nel sequel diretto da Matt Reeves. Il progetto, ancora in fase di sviluppo, desta interesse tra gli appassionati di cinema e fan dei personaggi DC.

Dopo Scarlett Johansson, un'altra star del MCU starebbe per entrare nel cast del film dei DC Studios che sarà diretto da Matt Reeves. Nel cast di The Batman Parte II potrebbe esserci un'altra star del MCU: dopo aver coinvolto Scarlett Johansson, la produzione starebbe per concludere un accordo con Sebastian Stan. L'interprete di Bucky non ha ancora firmato il contratto, tuttavia le fonti di Deadline sostengono che l'annuncio della presenza tra gli interpreti sia molto vicino. I primi dettagli sul sequel DC Le riprese di The Batman 2, prodotto da Warner Bros e DC Studios, inizieranno in primavera in vista del debutto del film nelle sale previsto per il mese di ottobre 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

