Terremoto Campi Flegrei due scosse nella notte la più forte 3.1
Nella notte del 6 gennaio, i Campi Flegrei hanno registrato due scosse sismiche, con magnitudo di 3.1 e 2.9. Entrambi i terremoti si sono verificati a bassa profondità, evidenziando un’attività sismica nell’area. Si monitorano attentamente gli sviluppi, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione per garantire la sicurezza della popolazione e il rispetto delle normative vigenti.
Due scosse bradisismiche ai Campi Flegrei nella notte del 6 gennaio: magnitudo 3.1 e 2.9, registrate a bassa profondità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
