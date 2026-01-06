Terremoto Campi Flegrei due scosse nella notte la più forte 3.1

Nella notte del 6 gennaio, i Campi Flegrei hanno registrato due scosse sismiche, con magnitudo di 3.1 e 2.9. Entrambi i terremoti si sono verificati a bassa profondità, evidenziando un’attività sismica nell’area. Si monitorano attentamente gli sviluppi, mantenendo alta l’attenzione sulla situazione per garantire la sicurezza della popolazione e il rispetto delle normative vigenti.

Terremoto ai Campi Flegrei: Registrata una Scossa di Magnitudo 3.1 - Questo evento sismico ha suscitato preoccupazione nella popolazione locale, sottolineando l'importanza ... notizie.it

Terremoto Campi Flegrei, oggi scosse in zona Solfatara, sciame sismico in atto - Un nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei è iniziato questa mattina, dopo due piccole scosse di 1. fanpage.it

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata stanotte in provincia di Napoli, ai Campi Flegrei. #ANSA x.com

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa da 2.9 con epicentro alla Solfatara - facebook.com facebook

