Terremoto Avellino e Campi Flegrei scosse nella notte | Alcuni hanno dormito in auto scuole chiuse lunedì

26 ott 2025

Ad Avellino e ai Campi Flegrei, nella notte, ci sono state alcune scosse di terremoto di 2 e 3 di magnitudo, tanta paura tra gli abitanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Terremoto Avellino e Campi Flegrei, scosse nella notte: “Alcuni hanno dormito in auto”, scuole chiuse lunedì

