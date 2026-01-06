Sul fronte del Niguarda il cauto ottimismo dei chirurghi plastici | L’età degli adolescenti può giocare a loro favore e favorire la guarigione

Sul fronte del Niguarda, i chirurghi plastici evidenziano un cauto ottimismo riguardo alla capacità di guarigione degli adolescenti. La giovane età potrebbe rappresentare un fattore favorevole nel processo di recupero, offrendo prospettive positive per i pazienti coinvolti. La maggior parte dei ricoverati, infatti, sono adolescenti, il che potrebbe contribuire a migliori esiti nei trattamenti di ustionati presso l’ospedale di Milano.

Milano, 6 gennaio 2025 – Dalla loro parte hanno l’età, i ragazzini che costituiscono la quasi totalità degli undici ustionati al Constellation di Crans-Montana ricoverati a ieri sera all’ospedale Niguarda: tranne la veterinaria romagnola Eleonora, di 29 anni, e la 55 enne veneta residente in Svizzera Alessandra, gli altri hanno quattordici, quindici o sedici anni. E sarebbero tra i giovanissimi quei sei più gravi che stanno in terapia intensiva anziché nei letti degli ustionati, di cui tre, con le ustioni più estese che toccano o superano il 50% della superficie cutanea, “in condizioni particolarmente critiche”, si legge nell’ultimo bollettino dell’ospedale che pure chiarisce come nessuno degli undici possa ancora essere considerato fuori pericolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

