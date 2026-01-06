La battaglia per la vita degli 11 feriti a Niguarda | operazioni non-stop chirurghi plastici macchine per respirare C’è un ragazzino di 14 anni

A Niguarda, Milano, proseguono senza sosta le operazioni sugli 11 feriti, tra cui un ragazzino di 14 anni. Chirurghi plastici e apparecchiature per la respirazione sono impegnati nel garantire le cure necessarie in un quadro di grave emergenza. Giampaolo Casella, primario di Anestesia e Rianimazione, sottolinea che le prossime settimane saranno decisive per il percorso di recupero dei pazienti.

Milano – "Nelle prossime settimane avremo una vera e propria battaglia per questi pazienti", dice Giampaolo Casella, primario di Anestesia e rianimazione al Niguarda di Milano. Si combatte per la vita al primo piano del blocco Dea dell'ospedale, nel centro ustioni dove sono ricoverati undici dei 14 feriti italiani nell'incendio di Crans-Montana. Cioè tutti quelli, fino a lunedì 5 gennaio, rimpatriati dagli ospedali svizzeri, travolti dall'enormità di 116 ustionati "che nessun servizio sanitario al mondo potrebbe gestire da solo", chiarisce Roberto Faccincani dell'Agenzia regionale emergenza-urgenza che organizza dal 1° gennaio il ponte aereo, con elicotteri del 118 lombardo supportati da alcuni mezzi di Emilia-Romagna, Trentino, Alto Adige e Piemonte.

