A dispetto dell’evidenza che un minimo di ricambio generazionale nella moda vi sia, almeno sul fronte gestionale (sta facendo molto parlare e scrivere la nomina di Lorenzo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Favorire il ricambio generazionale anche sul fronte creativo nella moda