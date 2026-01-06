Su Forlì imperversa la bufera di neve | la Befana sceglie di calarsi dal municipio con lo snowboard

A Forlì, nel giorno della Befana, una forte nevicata ha interessato la città. Nonostante il clima invernale, la tradizionale figura della Befana ha deciso di scendere dal municipio utilizzando uno snowboard. Questa scena insolita si inserisce nelle consuete celebrazioni dell’Epifania, offrendo un’immagine originale di un momento che unisce tradizione e peculiarità atmosferiche.

