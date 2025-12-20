Ancona, 20 dicembre 2025 – La nostra rubrica settimanale in collaborazione con i carabinieri contro le truffe, di ogni genere, che stanno proliferando. Partendo da fatti realmente accaduti nella nostra provincia, l’Arma ogni sabato ci dà consigli utili e pratici per difenderci. Cade nella trappola del phishing: 2.500 euro spariti dalla carta di credito Telefonate da prefissi stranieri. Alzi la mano chi negli ultimi giorni non ha ricevuto fastidiose e insistenti telefonate da prefissi stranieri come +44, +46, +40, +34. Viene da domandarsi che fine abbia fatto il buon vecchio avviso ‘sospetto spam’ che fino a poco fa appariva sul display per chiamate da numerazioni cellulari italiane sconosciute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Telefonate internazionali, che incubo. "Dal vishing alla truffa dello squillo: ecco come difendersi"

