Spari ad Agnano gambizzato un 20enne in via Scarfoglio | indagini in corso

Nella zona di Agnano, nelle prime ore del mattino, si sono verificati alcuni spari in via Scarfoglio, che hanno causato il ferimento di un giovane di 20 anni alla gamba. Le autorità stanno attualmente conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e identificare eventuali responsabili. La scena è stata messa in sicurezza e si attendono aggiornamenti ufficiali sulle cause dell’incidente.

Paura alle prime luci dell'alba ad Agnano: colpi d'arma da fuoco in via Scarfoglio e un giovane di 20 anni ferito alla gamba. La polizia indaga per chiarire dinamica e movente. Momenti di forte tensione ad Agnano, dove all'alba la polizia è intervenuta in via Scarfoglio dopo la segnalazione di alcuni colpi d'arma da fuoco. Napoli, spari ad Agnano, sul posto arriva la polizia: gambizzato un 20enne - Paura ad Agnano dove alle prime luci del mattino la polizia è intervenuta a via Scarfoglio, dopo la segnalazione di alcuni spari.

Spari in strada, paura davanti a un locale: 16enne gambizzato a Napoli, indagini in corso - Paura in strada a Napoli, in zona Agnano, dove ieri sera sono stati esplosi dei colpi davanti a un locale. fanpage.it

