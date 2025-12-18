Spari a Settecamini gambizzato in strada un 40enne senzatetto | indagini in corso
Nella serata di ieri, a Settecamini, Roma, un uomo di 40 anni senza fissa dimora è stato vittima di un grave episodio di violenza, con un colpo di arma da fuoco che lo ha ferito alla gamba. Le autorità stanno conducendo approfondite indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni di quanto accaduto in questa zona della città.
Spari a Roma, nella zona di Settecamini, dove nella tarda serata di ieri un 40enne senza fissa dimora è stato gambizzato. Indaga la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
