Spari a Settecamini gambizzato in strada un 40enne senzatetto | indagini in corso

Nella serata di ieri, a Settecamini, Roma, un uomo di 40 anni senza fissa dimora è stato vittima di un grave episodio di violenza, con un colpo di arma da fuoco che lo ha ferito alla gamba. Le autorità stanno conducendo approfondite indagini per chiarire la dinamica e le motivazioni di quanto accaduto in questa zona della città.

Diciannovenne gambizzato nel cortile condominiale al Don Bosco - Trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, non sarebbe in pericolo di vita. romatoday.it

Un ragazzo di 19 anni gambizzato nel cortile di casa - È stata colpita da due proiettili, ma gli spari sarebbero stati almeno 5. rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.