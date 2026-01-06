South Park è pronto ad invadere Fortnite Capitolo 7 | Epic Games svela la data di uscita del crossover

Epic Games annuncia l’arrivo di South Park in Fortnite Capitolo 7, confermando ufficialmente una delle collaborazioni più attese. Dopo settimane di indiscrezioni, la data di uscita è stata finalmente svelata, aprendo nuove possibilità di gameplay e personalizzazione. Questo crossover rappresenta un’ulteriore evoluzione del universo Fortnite, offrendo ai giocatori un’esperienza unica e coinvolgente con i personaggi di South Park.

Dopo settimane di indiscrezioni, Epic Games ha rotto il silenzio e ha confermato una delle collaborazioni più folli degli ultimi anni. South Park è pronto a sbarcare in Fortnite Capitolo 7 con un evento che promette di unire l’irriverenza della serie animata al caos del battle royale, con l’annuncio che è arrivato tramite i canali social ufficiali, accompagnato da un teaser volutamente criptico. Oltre alla data di uscita, il messaggio sembra anticipare uno dei personaggi chiave del crossover, con i fan ora chiamati ad attendere ancora poche ore per scoprire come l’universo di Trey Parker e Matt Stone verrà adattato all’isola del celebre free-to-play. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - South Park è pronto ad invadere Fortnite Capitolo 7: Epic Games svela la data di uscita del crossover Leggi anche: Quando tornano attivi i server di Fortnite e Epic Games Store Leggi anche: Fortnite Capitolo 7: Indizi svelano il tema Hollywood e crossover da sogno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perché usiamo la carta igienica #SouthPark dal martedì al venerdì alle 22:00 su #ComedyCentralItalia (Sky129 e Sky Glass 121) e in streaming su NOW - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.