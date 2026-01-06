South Park è pronto ad invadere Fortnite Capitolo 7 | Epic Games svela la data di uscita del crossover

Da game-experience.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Epic Games annuncia l’arrivo di South Park in Fortnite Capitolo 7, confermando ufficialmente una delle collaborazioni più attese. Dopo settimane di indiscrezioni, la data di uscita è stata finalmente svelata, aprendo nuove possibilità di gameplay e personalizzazione. Questo crossover rappresenta un’ulteriore evoluzione del universo Fortnite, offrendo ai giocatori un’esperienza unica e coinvolgente con i personaggi di South Park.

Dopo settimane di indiscrezioni, Epic Games ha rotto il silenzio e ha confermato una delle collaborazioni più folli degli ultimi anni. South Park è pronto a sbarcare in Fortnite Capitolo 7 con un evento che promette di unire l’irriverenza della serie animata al caos del battle royale, con l’annuncio che è arrivato tramite i canali social ufficiali, accompagnato da un teaser volutamente criptico. Oltre alla data di uscita, il messaggio sembra anticipare uno dei personaggi chiave del crossover, con i fan ora chiamati ad attendere ancora poche ore per scoprire come l’universo di Trey Parker e Matt Stone verrà adattato all’isola del celebre free-to-play. 🔗 Leggi su Game-experience.it

south park 232 pronto ad invadere fortnite capitolo 7 epic games svela la data di uscita del crossover

© Game-experience.it - South Park è pronto ad invadere Fortnite Capitolo 7: Epic Games svela la data di uscita del crossover

Leggi anche: Quando tornano attivi i server di Fortnite e Epic Games Store

Leggi anche: Fortnite Capitolo 7: Indizi svelano il tema Hollywood e crossover da sogno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.