Quando tornano attivi i server di Fortnite e Epic Games Store

problemi di accesso a fortnite e epic games store: situazione attuale e sviluppi. Al momento, numerosi utenti stanno riscontrando difficoltà di accesso a Fortnite e all’Epic Games Store, con il servizio che risulta parzialmente inattivo per molti. La problematica è stata ufficialmente confermata attraverso i canali social del gioco e del negozio digitale, che hanno segnalato un malfunzionamento nelle procedure di login. La situazione è in fase di indagine da parte dei tecnici incaricati, senza ancora una soluzione definitiva disponibile. cronologia e natura del problema. rilascio della notifica ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Quando tornano attivi i server di Fortnite e Epic Games Store

Approfondisci con queste news

Tornano le attività del progetto “Gener-Attivi – Prossimità senza età”! Dal 1° dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, il Comune di Roverbella, in collaborazione con Auser Roverbella e la Cooperativa La Quercia, propone un ricco programma di iniziative dedicat - facebook.com Vai su Facebook

Fortnite non funziona oggi: cosa succede e quando tornano online i server? - Niente di grave fortunatamente, nessun attacco hacker in vista e no, state tranquilli, la vostra connessione non ha nessun problema. Segnala everyeye.it

Fortnite offline oggi, non si può giocare: quando tornano online i server? - Come annunciato da Epic Games, il 3 maggio Fortnite è offline, questa mattina i server del Battle Royale numero uno al mondo non funzionano e sono spenti a causa di operazioni di manutenzione. Si legge su everyeye.it