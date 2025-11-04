Fortnite Capitolo 7 | Indizi svelano il tema Hollywood e crossover da sogno

Negli ultimi giorni Epic Games ha iniziato a giocare con la community, pubblicando una serie di messaggi criptici che stanno alimentando una teoria sempre più solida: il Capitolo 7 di Fortnite potrebbe essere dedicato a Hollywood e all’immaginario cinematografico, trasformando l’isola in un gigantesco set dove azione, glamour, scenografie iconiche e cultura pop si fondono. Un concept che, se confermato, aprirebbe le porte a una stagione ricchissima di atmosfere da blockbuster, riferimenti alla storia del cinema e collaborazioni di altissimo livello. Gli indizi che puntano a Hollywood. I teaser condivisi da Epic contengono coordinate geografiche che portano direttamente all’ insegna di Hollywood, un indizio fin troppo evidente per essere un caso. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Fortnite Capitolo 7: Indizi svelano il tema Hollywood e crossover da sogno

Altre letture consigliate

NEWS Nel prossimo Capitolo 7, Fortnite collaborerà con @harrypotter , @thetylilshow e @spongebob: solo del secondo è dato sapere che ci saranno 2 skin. #Fortnite #FortniteItalia #FortniteNews #FortniteLeakes #fortnitesimpson #thesimpson #houseoflam - facebook.com Vai su Facebook

Secondo dei nuovi leak, anche Harry Potter sarebbe in arrivo con un crossover su #Fortnite! - X Vai su X

Fortnite Capitolo 7: Indizi svelano il tema Hollywood e crossover da sogno - Negli ultimi giorni Epic Games ha iniziato a giocare con la community, pubblicando una serie di messaggi criptici che stanno alimentando una teoria sempre ... gamerbrain.net scrive

Fortnite: Il Capitolo 7 sarà a tema Hollywood! - Negli ultimi giorni Epic Games ha iniziato a disseminare indizi sul Capitolo 7 di Fortnite. Si legge su techgaming.it

Harry Potter potrebbe presto invadere Fortnite attraverso una nuova collaborazione in arrivo - Secondo un'indiscrezione, c'è la possibilità che Harry Potter possa essere protagonista della prossima collaborazione di Fortnite attraverso un cross- Si legge su msn.com