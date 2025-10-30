L' annuncio del Comitato Bacanal del Gnoco | Il Carnevale è dei veronesi il Venardi Gnocolàr si farà anche nel 2026 con o senza il Comune

Dopo le recenti polemiche, il presidente del Comitato Bacanal del Gnoco, Valerio Corradi, è intervenuto nelle scorse ore con una dichiarazione ufficiale per chiarire la posizione del Comitato e rassicurare i cittadini veronesi sulla continuità delle manifestazioni carnevalesche. Il Comune, dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it

annuncio comitato bacanal gnocoL'annuncio del Comitato Bacanal del Gnoco: «Il Carnevale è dei veronesi, il Venardi Gnocolàr si farà anche nel 2026 con o senza il Comune» - Il presidente Corradi invita al dialogo, ma rivendica il diritto di organizzare la manifestazione, con o senza contributi comunali: «Il Carnevale di Verona è una tradizione che appartiene alla città e ... Si legge su veronasera.it

annuncio comitato bacanal gnocoTra la giunta Tommasi e il Bacanal del Gnoco tira una brutta aria: il Carnevale Veronese appeso a un filo - Percorsi da reinventare per le olimpiadi e contributi in bilico, Verona rischia di perdere il suo carnevale più antico: il futuro del Papà del Gnoco è un'incognita ... Lo riporta veronasera.it

