L' annuncio del Comitato Bacanal del Gnoco | Il Carnevale è dei veronesi il Venardi Gnocolàr si farà anche nel 2026 con o senza il Comune

Dopo le recenti polemiche, il presidente del Comitato Bacanal del Gnoco, Valerio Corradi, è intervenuto nelle scorse ore con una dichiarazione ufficiale per chiarire la posizione del Comitato e rassicurare i cittadini veronesi sulla continuità delle manifestazioni carnevalesche. Il Comune, dal. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondisci con queste news

Tre anni di pena: Il ministro Nordio: “Il Tribunale di Bassano aprirà fra tre anni”. Il Comitato di Vicenza: “Solo un annuncio politico, senza sostanza né prospettiva. Continuare a diffondere illusioni su tribunali improvvisati significa prendere in giro i cittadini” #bas - facebook.com Vai su Facebook

Con Anna Maria Giordano e l'ambasciatore Stefano Stefanini aspettiamo in onda l'annuncio di Jørgen Watne Frydnes del Comitato del @NobelPrize su chi ha vinto il Premio Nobel per la Pace 2025 - X Vai su X

L'annuncio del Comitato Bacanal del Gnoco: «Il Carnevale è dei veronesi, il Venardi Gnocolàr si farà anche nel 2026 con o senza il Comune» - Il presidente Corradi invita al dialogo, ma rivendica il diritto di organizzare la manifestazione, con o senza contributi comunali: «Il Carnevale di Verona è una tradizione che appartiene alla città e ... Si legge su veronasera.it

Tra la giunta Tommasi e il Bacanal del Gnoco tira una brutta aria: il Carnevale Veronese appeso a un filo - Percorsi da reinventare per le olimpiadi e contributi in bilico, Verona rischia di perdere il suo carnevale più antico: il futuro del Papà del Gnoco è un'incognita ... Lo riporta veronasera.it