Tra la giunta Tommasi e il Bacanal del Gnoco tira una brutta aria | il Carnevale Veronese appeso a un filo

A pochi mesi dai festeggiamenti di carnevale, il futuro del tradizionale “Venerdì Gnocolar” di Verona appare quanto mai incerto. L’edizione numero 496, che avrebbe dovuto essere in programma per il giorno 13 febbraio 2026, rischia infatti seriamente di non svolgersi a causa di una serie di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

