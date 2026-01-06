Si finge malato al Policlinico di Napoli e ruba pc e cellulare del medico | bloccato dagli altri pazienti

Un uomo di 49 anni si è introdotto nel Policlinico di Napoli, fingendo di essere malato, e ha sottratto dispositivi elettronici alla dottoressa durante la visita. L’episodio è stato notato dagli altri pazienti, che hanno immediatamente bloccato l’uomo. La polizia è intervenuta per le verifiche e per gestire la situazione, sottolineando l’importanza della sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

