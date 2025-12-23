Ruba l’identità a un medico omonimo e si finge dottoressa | il caso della truffatrice col camice che ha visitato 800 pazienti a Milano

Una truffatrice si è spacciata per medico, utilizzando un'identità falsa e un curriculum falsificato, per esercitare come endocrinologa a Milano. Nonostante non avesse conseguito la laurea né lavorato al Policlinico Gemelli di Roma, è riuscita a visitare oltre 800 pazienti in sei mesi, fornendo diagnosi su patologie di cui non aveva competenza. Il caso evidenzia i rischi legati alla fiducia in ambiti sanitari e alla verifica delle credenziali professionali.

Non ha mai conseguito la laurea in Medicina e ne ha presentata una falsa, così come falso era il curriculum con cui vantava un'esperienza professionale al Policlinico Gemelli di Roma, e nonostante questo è riuscita a farsi assumere come endocrinologa a tempo indeterminato, dove ha visitato oltre 800 pazienti in sei mesi facendo diagnosi su patologie di cui non sapeva nulla. Una donna di 45 anni, Giuliana Pietropaolo è riuscita a fare tutto questo assumendo l'identità di un medico vero di Milano, sua omonima, e per questo è stata condannata a quattro anni per truffa, sostituzione di persona, esercizio abusivo della professione e falso.

