Ruba l’identità a un medico omonimo e si finge dottoressa | condannata la truffatrice in camice che ha visitato 800 pazienti a Milano

Una donna è stata condannata per aver assunto l’identità di un medico omonimo e aver esercitato come endocrinologa a Milano, visitando oltre 800 pazienti senza laurea reale. La truffatrice ha presentato documenti falsi e un curriculum ingannevole, riuscendo a ottenere un impiego stabile e a effettuare diagnosi su patologie di cui non aveva competenza. La sentenza evidenzia l’importanza di verificare le qualifiche professionali nel settore medico.

Non ha mai conseguito la laurea in Medicina e ne ha presentata una falsa, così come falsi erano il curriculum con cui vantava un'esperienza professionale al Policlinico Gemelli di Roma e i profili social creati, e nonostante questo è riuscita a farsi assumere come endocrinologa a tempo indeterminato, dove ha visitato oltre 800 pazienti in sei mesi facendo diagnosi su patologie di cui non sapeva nulla. Una donna di 45 anni, Giuliana Pietropaolo è riuscita a fare tutto questo assumendo l'identità di un medico vero di Milano, sua omonima, e per questo è stata condannata a quattro anni per truffa, sostituzione di persona, esercizio abusivo della professione e falso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

