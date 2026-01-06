La Serie A torna in campo alla Befana con la 19ª giornata infrasettimanale. In questa pagina troverai tutte le informazioni su probabili formazioni, orari e canali di trasmissione delle partite, per seguire al meglio gli incontri in programma. Dopo la conclusione della giornata precedente, la competizione prosegue senza interruzioni, offrendo ai tifosi un’altra occasione per seguire il calcio italiano.

Milano, 6 gennaio 2026 – La giornata numero 18 di Serie A è appena andata in archivio, ma non c'è un attimo di sosta. All'orizzonte infatti c'è il 19° turno, che inizierà oggi, nel giorno dell'Epifania. In programma tre gare, con Como, Roma e Juventus impegnate in trasferta: i lariani saranno di scena a Pisa, i giallorossi a Lecce e la Vecchia Signora a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Si prosegue mercoledì con altre cinque partite. La capolista Inter scenderà in campo a Parma, mentre il Napoli ospiterà il Verona. A caccia di riscatto il Bologna, che sfida in casa l' Atalanta, e di continuità la Fiorentina, protagonista a Roma contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A in campo alla Befana, ecco la 19esima giornata infrasettimanale: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

