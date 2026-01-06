Sciopero del personale ferroviario per l’omicidio del capotreno

A seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio nella stazione di Bologna, le segreterie sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane. L’interruzione si svolgerà dalle 9 alle 17, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle condizioni di sicurezza e di tutela del personale ferroviario. La misura riguarda le giornate interessate e mira a richiamare l’attenzione sulle problematiche del settore.

