Sciopero del personale ferroviario per l’omicidio del capotreno

A seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio nella stazione di Bologna, le segreterie sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane. L’interruzione si svolgerà dalle 9 alle 17, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle condizioni di sicurezza e di tutela del personale ferroviario. La misura riguarda le giornate interessate e mira a richiamare l’attenzione sulle problematiche del settore.

Dopo l’omicidio del capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, avvenuto nella stazione di Bologna nelle scorse ore, le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali dell’Emilia-Romagna hanno proclamato uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane dell’Emilia-Romagna dalle 9 alle 17 di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

