Sassuolo Juve allerta meteo in Emilia Romagna | cosa filtra verso la partita del Mapei Stadium

L'incontro tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium si svolgerà in un contesto di allerta meteo in Emilia-Romagna. Le condizioni climatiche previste potrebbero influire sulla disputa della partita, rendendo importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali. La sicurezza dei tifosi e delle squadre resta una priorità, e le autorità sportive valutano eventuali modifiche al programma in base alle condizioni meteorologiche.

. Il match non è a rischio rinvio. La Juventus si appresta ad affrontare la delicata trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, in un clima caratterizzato da forte incertezza meteorologica e temperature pungenti. La squadra bianconera, seguendo la consuetudine instaurata sotto la gestione di Luciano Spalletti, raggiungerà la sede del match direttamente nella giornata odierna, a ridosso del fischio d’inizio. Allerta meteo e condizioni ambientali. Il match, in programma per la serata dell’Epifania alle ore 20:45, sarà condizionato da una situazione climatica particolarmente rigida che sta interessando l’intera regione: Allerta neve: in Emilia Romagna è stata diramata un’allerta meteo a causa delle precipitazioni nevose previste per la giornata di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve, allerta meteo in Emilia Romagna: cosa filtra verso la partita del Mapei Stadium Leggi anche: Arbitro Sassuolo Juve: designato il fischietto del match. Ecco chi dirige la sfida del Mapei Stadium Leggi anche: Sassuolo Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Mapei Stadium, le ultime sulle scelte di Spalletti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie A: Juve-Lecce, Genoa-Pisa 1-1. Atalanta-Roma 1-0, Como ok. VIDEO; Sassuolo Juventus, allerta meteo per l'Epifania a Reggio Emilia. Gelo e possibili nevicate; Sassuolo-Juventus, allerta meteo in Emilia Romagna: la situazione in vista della partita; Sassuolo-Juventus a rischio rinvio? Il motivo e cosa filtra sulla possibile decisione. Sassuolo-Juventus, c’è allerta meteo per l’Epifania a Reggio Emilia - Questa sera torna la ‘Serie A’ con il turno infrasettimanale, ed iniziano già i problemi ben prima del fischio d’inizio. msn.com

