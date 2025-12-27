Pisa Juve 0-0 LIVE | Koopmeiners vola verso la porta palla fuori di poco! Ma c’è deviazione è corner!

di Andrea Bargione Pisa Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 17ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Arena Garibaldi di Pisa) – La Juve vuole chiudere il suo 2025 con una vittoria, inanellando la settima vittoria in otto partite. Avversario il Pisa di Gilardino in trasferta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pisa Juve 0-0: sintesi e moviola. 23? KOOP PERICOLOSO! – Koopmeiners vola verso la porta, ma la palla termina fuori di poco dopo la sua conclusione! C’è però deviazione, è corner per la Juve. 20? TIRO JUVE – Solo i bianconeri in campo, ci prova Openda con un esterno destro però troppo debole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

