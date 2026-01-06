San Donato Arezzo Ovunque porta i doni della Befana in Pediatria

Stamattina, presso il reparto di Pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo, la Befana ha portato doni ai piccoli pazienti. Il gruppo ultras Arezzo Ovunque ha consegnato calze ricche di dolci e caramelle, portando un momento di gioia ai bambini ricoverati. Un gesto semplice che sottolinea l’importanza di vicinanza e solidarietà durante le festività.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – San Donato, Arezzo Ovunque p orta i doni della Befana in Pediatria Il gruppo ultras ha fatto visita al reparto portando le calze ai piccoli pazienti Questa mattina la Befana ha fatto visita al reparto di Pediatria dell' ospedale San Donato di Arezzo, portando calze colorate piene di dolci e caramelle ai bambini ricoverati. Un momento di festa pensato per regalare un sorriso ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, rendendo più lieve la permanenza in ospedale. L'iniziativa, promossa dagli ultras Arezzo Ovunque, si è svolta nello spazio ludico del reparto, dove la delegazione è stata accolta dal personale sanitario.

