Roma Cristante squalificato | out col Sassuolo

La Roma dovrà fare a meno di Bryan Cristante nella partita contro il Sassuolo, prevista per sabato alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Il calciatore è stato squalificato, perdendo così l'occasione di scendere in campo in questa importante sfida di campionato.

Brutta notizia per la Roma. Bryan Cristante non sarà a disposizione contro il Sassuolo sabato prossimo alle 18:00 allo Stadio Olimpico. Il capitano giallorosso è stato ammonito durante Lecce-Roma dall’arbitro Juan Luca Sacchi al momento del cambio di Artem Dovbyk. Un episodio che ha acceso gli animi: tensione con Kialonda Gaspar, parapiglia e cartellino per entrambi. Cristante, diffidato, ha protestato veementemente consapevole delle conseguenze: scatterà la squalifica. Gian Piero Gasperini dovrà ridisegnare il centrocampo per il prossimo impegno. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

