Sassuolo-Roma 0-1 pagelle | Dybala 7,5 Wesley 7 Cristante 7,5 Pinamonti 5 Berardi 5,5

Ilmessaggero.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Minimo sforzo, massimo risultato. La Roma di Gasperini vince a Sassuolo grazie al primo centro in campionato di Paulo Dybala e vola in vetta alla classifica (insieme al Napoli di Conte). I. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sassuolo roma 0 1 pagelle dybala 75 wesley 7 cristante 75 pinamonti 5 berardi 55

© Ilmessaggero.it - Sassuolo-Roma 0-1, pagelle: Dybala (7,5), Wesley (7), Cristante (7,5) Pinamonti (5), Berardi (5,5)

Altre letture consigliate

sassuolo roma 0 1Sassuolo-Roma 0-1, Dybala regala vittoria e vetta classifica a Gasperini - 0 oggi, domenica 26 ottobre, grazie al primo gol in campionato di Paulo Dybala nell'ottava giornata di Serie A e torna in vetta alla ... Da adnkronos.com

sassuolo roma 0 1La Roma batte il Sassuolo 1-0 e aggancia il Napoli, Dybala decisivo - SASSUOLO (ITALPRESS) – La Roma passa a Sassuolo e vola in vetta alla classifica della Serie A, a pari punti col Napoli. Scrive iltempo.it

sassuolo roma 0 1Serie A: Sassuolo-Roma 0-1, Dybala riporta i giallorossi in vetta - Al Mapei Stadium ai ragazzi di Gasperini basta un gol di destro al 16' della Joya, che non segnava in campionato da febbraio ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sassuolo Roma 0 1