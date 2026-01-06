Riaperto il porto di Tremestieri soltanto uno scivolo a disposizione

Da questa mattina, il porto di Tremestieri è stato riaperto e funziona con un solo scivolo a disposizione. Dalle prime ore, tre navi traghetti sono operative e utilizzano esclusivamente lo scivolo 2. La ripresa delle attività si svolge con questa limitazione, garantendo comunque il regolare collegamento marittimo. Restano in vigore eventuali aggiornamenti sulla gestione delle operazioni portuali.

Dalle 7 di questa mattina è tornato operativo il porto di Tremestieri. Tre le navi traghetti in servizio che operano esclusivamente allo scivolo 2. Lo scivolo 1 è interessato dal fenomeno della risacca e dunque impossibile al momento da utilizzare. Il porto della zona sud era stato chiuso ieri a.

