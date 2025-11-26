Porto di Tremestieri bandito l' appalto per la manutenzione dei fondali

Mentre si attendono certezze sul completamento del porto di Tremestieri va a gara la manutenzione dei fondali dell'approdo di Tremestieri. L'importo bandito dall'Autorità portuale a base d'asta è di quasi 2milioni e 400mila euro. La scadenza delle domande è fissata al 16 dicembre. Nei prossimi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it