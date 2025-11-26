Porto di Tremestieri bandito l' appalto per la manutenzione dei fondali
Mentre si attendono certezze sul completamento del porto di Tremestieri va a gara la manutenzione dei fondali dell'approdo di Tremestieri. L'importo bandito dall'Autorità portuale a base d'asta è di quasi 2milioni e 400mila euro. La scadenza delle domande è fissata al 16 dicembre. Nei prossimi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tir sullo Stretto di Messina: un nuovo terminal tra Tremestieri e Pentimele. Nella fase conclusiva il progetto di realizzazione di uno scalo peer il trasporto di mezzi pesanti https://gazzettadelsud.it/?p=2133965 - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo porto di Tremestieri a #Messina. In settimana previsto un vertice per rispettare il cronoprogramma di un appalto che risale al 2013. Nel tg delle 14 @TgrRai Vai su X
Porto di Fano, aggiudicato appalto per immersione dei sedimenti (stoccati a Torrette) in vasca di colmata ad Ancona - È stato aggiudicato l’appalto per l’immersione nella vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio dei ... Lo riporta corriereadriatico.it
Porto di Fano, 17 anni dopo l'accordo di programma appaltata la rimozione dei fanghi stoccati - È stato aggiudicato l’appalto per l’immersione nella vasca di colmata di Ancona dei sedimenti di dragaggio dei ... corriereadriatico.it scrive