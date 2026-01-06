Rebecca sopravvissuta alla strage di Corinaldo | Basta Non voglio piangere un’altra tragedia

Rebecca Ruscitti, testimone e sopravvissuta alla tragedia di Corinaldo, ha condiviso un messaggio di dolore e speranza sui social. Nel video pubblicato all’indomani della strage di Crans Montana, esprime il desiderio di fermare le tragedie e di guardare avanti con fiducia. La sua testimonianza, che ha riscosso grande attenzione online, invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e della solidarietà.

Il video pubblicato sui social all’indomani della strage di Crans Montana dalla fanese Rebecca Ruscitti, ha superato in poche ore migliaia di visualizzazioni e oltre 500 interazioni. I commenti sono pochi. Perché le sue parole, scandite con lucidità e rabbia composta, non lasciano spazio a repliche. Rebecca racconta ancora una volta chi è e perché parla. Nel 2018 aveva 15 anni ed era alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Quella notte è rimasta schiacciata sotto la calca di persone in fuga dopo lo spray al peperoncino. È sopravvissuta, ma in quella stessa calca ha perso un’amica, Benedetta Vitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

