Rebecca sopravvissuta alla strage di Corinaldo | Basta Non voglio piangere un’altra tragedia

Rebecca Ruscitti, testimone e sopravvissuta alla tragedia di Corinaldo, ha condiviso un messaggio di dolore e speranza sui social. Nel video pubblicato all’indomani della strage di Crans Montana, esprime il desiderio di fermare le tragedie e di guardare avanti con fiducia. La sua testimonianza, che ha riscosso grande attenzione online, invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e della solidarietà.

Strage di Corinaldo: cos’è successo alla discoteca Lanterna Azzurra/ Il concerto in cui morirono 6 persone - A Verissimo il ricordo della strage di Corinaldo: cos'è successo nel 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra in cui morirono 6 persone Nella puntata di oggi, sabato 6 dicembre 2025, di Verissimo si ... ilsussidiario.net

Strage di Corinaldo, 7 anni fa l'inferno in discoteca: sei le vittime alla Lanterna Azzurra. «Mia moglie è morta proteggendo nostra figlia» - Il caos dentro la discoteca, la fuga verso l’uscita, la balaustra che crolla: in pochi istanti persero la vita sei persone ... leggo.it

Alanews - video e giornalismo. . Strage di Crans-Montana, in arrivo al Niguarda di Milano una quindicenne sopravvissuta all’incendio. Si tratta di Sofia, trasferita dall’ospedale di Losanna e definita dall’assessore Guido Bertolaso “la paziente più grave”. Gli altr - facebook.com facebook

