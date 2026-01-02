Tragedia di Crans-Montana il papà di una delle sei vitttime della strage di Corinaldo | Allora come ora rabbia immensa servono controlli rigorosi

Il padre di una delle vittime della strage di Corinaldo esprime profonda rabbia e solidarietà alle famiglie colpite, sottolineando l’importanza di controlli più rigorosi e sicurezza adeguata negli eventi pubblici. La tragedia di Crans-Montana riaccende l’attenzione sulla necessità di prevenire incidenti simili, garantendo ambienti sicuri e conformi alle normative vigenti per tutelare la vita di tutti.

La tragedia a Crans-Montana cambia la programmazione Rai: ecco tutti gli aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai 3 sulla tragedia di Capodanno che ha coinvolto anche italiani ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana “tragedia evitabile”: tutti gli errori - Nella memoria collettiva restano, tra gli altri: il The Station Nightclub di West Warwick, Rhode Island (Usa 2003): i pirotecnici ... msn.com

Le Constellation, il locale a Crans-Montana teatro della tragedia di Capodanno, era stato ispezionato "tre volte in dieci anni" e "tutto è stato fatto secondo le norme". Lo ha garantito il proprietario Jacques Moretti contattato dalla Tribune de Geneve. ANSA - facebook.com facebook

Tragedia Crans- #Montana, tra i feriti il calciatore del #Pescara Primavera Eliot Thelen Eliot Thelen, lussemburghese classe 2007, era presente nel bar “Le Constellation” al momento della tragedia. Il calciatore della Primavera del Pescara ha riportato lievi x.com

