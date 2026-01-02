Tragedia di Crans-Montana il papà di una delle sei vitttime della strage di Corinaldo | Allora come ora rabbia immensa servono controlli rigorosi

Il padre di una delle vittime della strage di Corinaldo esprime profonda rabbia e solidarietà alle famiglie colpite, sottolineando l’importanza di controlli più rigorosi e sicurezza adeguata negli eventi pubblici. La tragedia di Crans-Montana riaccende l’attenzione sulla necessità di prevenire incidenti simili, garantendo ambienti sicuri e conformi alle normative vigenti per tutelare la vita di tutti.

CORINALDO - «Sono vicino al dolore delle famiglie che stanno vivendo questa tragedia. È l'ennesima situazione che si verifica in un luogo aperto al pubblico, autorizzato e che non aveva, invece, quei requisiti di sicurezza necessari che consentono in una situazione di pericolo o di caos di poter. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

