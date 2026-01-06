Raspadori e Zirkzee il progetto Roma non piace fuori da Trigoria

Raspadori e Zirkzee, due giovani attaccanti, rappresentano il progetto Roma fuori da Trigoria che non convince. Le scelte di mercato e le strategie della società evidenziano alcune criticità, spesso discusse tra tifosi e addetti ai lavori. In un contesto dove i segnali sono sottili, è importante analizzare con attenzione le dinamiche che influenzano il percorso della squadra e le opportunità future.

Il mercato, a volte, parla più delle partite. Lo fa senza urlare, senza titoli gridati, ma lasciando indizi che diventano impossibili da ignorare. In questi giorni la Roma li ha davanti agli occhi, incarnati in due storie che sembrano diverse ma finiscono per raccontare la stessa cosa: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Con uno c'è l'accordo tra i club, ma non arriva il sì del giocatore. Con l'altro c'è l'apertura del giocatore, ma manca ancora la decisione del club. In mezzo resta la Roma, ferma, in attesa. E quando l'attesa smette di essere episodica e diventa ricorrente, non è più un caso.

