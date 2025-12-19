CdS – fuori Baldanzi e Bailey ma non solo… dentro Raspadori e Zirkzee
La Roma si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo, con le ultime mosse di mercato che vedono l’uscita di Baldanzi e Bailey e l’ingresso di Raspadori e Zirkzee. Un cambio di strategia volto a rinvigorire l’attacco e proiettarsi verso il futuro. Restate con noi per tutte le novità e aggiornamenti su questa fase cruciale di mercato.
2025-12-19 10:31:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: La Roma accelera, guarda avanti e prova a cambiare pelle al suo attacco. Massara lavora sottotraccia, ma con idee chiarissime: doppio binario, doppio obiettivo, doppio colpo. Zirkzee e Raspadori, un centravanti e una seconda punta, per ridisegnare il reparto offensivo e consegnare a Gasperini un’arma nuova, più tecnica e più imprevedibile. Due possono entrare e due possono uscire. Bailey e Baldanzi (che piace a Verona e Pisa) sono tra i nomi destinati a salutare, senza escludere Dovbyk qualora si trovasse una sistemazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
