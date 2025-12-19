CdS – fuori Baldanzi e Bailey ma non solo… dentro Raspadori e Zirkzee

La Roma si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo, con le ultime mosse di mercato che vedono l’uscita di Baldanzi e Bailey e l’ingresso di Raspadori e Zirkzee. Un cambio di strategia volto a rinvigorire l’attacco e proiettarsi verso il futuro. Restate con noi per tutte le novità e aggiornamenti su questa fase cruciale di mercato.

