Il calciomercato invernale è già attivo, con alcune trattative avviate e operazioni concluse tra i club. Il Barcellona valuta l’acquisto di Vlahovic, mentre la Roma si concentra su Raspadori e Zirkzee. In attesa dell’apertura ufficiale il 1° gennaio, le squadre preparano le mosse strategiche per rinforzare le proprie rose nella seconda parte della stagione.

In attesa del via ufficiale il 1° gennaio, il calciomercato invernale è già entrato nel vivo con alcune operazioni già definite e diverse trattative che sono già state intavolate tra i club. Il primo colpo messo a segno è quello del Milan, che giocando d’anticipo si è già assicurato il centravanti tedesco Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ieri era in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Verona, si attende solo l’ufficialità per consentire a Füllkrug di mettersi a disposizione di Max Allegri. Milan che resta una delle squadre più attive: sistemato l’attacco ora il ds Ighli Tare vuole regalare al tecnico anche un rinforzo in difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calciomercato, il Barcellona pensa a Vlahovic. Roma tra Raspadori e Zirkzee

Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: Raspadori sullo sfondo

Leggi anche: Calciomercato Roma, Luca Marchetti fa il punto su Raspadori e Zirkzee

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calciomercato, il Barcellona pensa a Vlahovic. Roma tra Raspadori e Zirkzee; Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette; Marca - Il Barcellona pensa a Vlahovic: l'attaccante della Juventus è un'occasione a costo zero per sostituire Lewandowski; Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski.

Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette - La dinamica è chiara e preoccupa in casa bianconera: senza un’accelerazione sul rinnovo, Vlahovic rischia di trasformarsi in un’opportunità appetibile per i top club europei, soprattutto per chi ... torinotoday.it