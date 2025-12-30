Calciomercato il Barcellona pensa a Vlahovic Roma tra Raspadori e Zirkzee
Il calciomercato invernale è già attivo, con alcune trattative avviate e operazioni concluse tra i club. Il Barcellona valuta l’acquisto di Vlahovic, mentre la Roma si concentra su Raspadori e Zirkzee. In attesa dell’apertura ufficiale il 1° gennaio, le squadre preparano le mosse strategiche per rinforzare le proprie rose nella seconda parte della stagione.
In attesa del via ufficiale il 1° gennaio, il calciomercato invernale è già entrato nel vivo con alcune operazioni già definite e diverse trattative che sono già state intavolate tra i club. Il primo colpo messo a segno è quello del Milan, che giocando d’anticipo si è già assicurato il centravanti tedesco Niclas Füllkrug in prestito dal West Ham. Il giocatore ha già svolto le visite mediche e ieri era in tribuna a San Siro per assistere a Milan-Verona, si attende solo l’ufficialità per consentire a Füllkrug di mettersi a disposizione di Max Allegri. Milan che resta una delle squadre più attive: sistemato l’attacco ora il ds Ighli Tare vuole regalare al tecnico anche un rinforzo in difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: Raspadori sullo sfondo
Leggi anche: Calciomercato Roma, Luca Marchetti fa il punto su Raspadori e Zirkzee
Calciomercato, il Barcellona pensa a Vlahovic. Roma tra Raspadori e Zirkzee; Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette; Marca - Il Barcellona pensa a Vlahovic: l'attaccante della Juventus è un'occasione a costo zero per sostituire Lewandowski; Media spagnoli, il Barça pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski.
Sirene spagnole per Vlahovic: il Barça ci prova, la Juve riflette - La dinamica è chiara e preoccupa in casa bianconera: senza un’accelerazione sul rinnovo, Vlahovic rischia di trasformarsi in un’opportunità appetibile per i top club europei, soprattutto per chi ... torinotoday.it
Dalla Spagna: il Barcellona fa sul serio per Vlahovic, già per gennaio. La posizione del Milan - Il club blaugrana ha individuato nel serbo un obiettivo forte e a basso costo, ma occhio sempre al Milan ... msn.com
DALLA SPAGNA - Barcellona, si pensa a Vlahovic per il dopo Lewandowski - L'attaccante della Juventus andrà in scadenza a giugno 2026, e il Barcellona ha già lanciato la sua rete. napolimagazine.com
Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Il Barcellona fa sul serio per Vlahovic” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
Dalla Spagna lanciano la bomba: il Barcellona piomba su un obiettivo rossonero e si apre un clamoroso incrocio per l'attacco di Allegri. https://www.milannews24.com/mercato-milan-vlahovic-barcellona-lewandowski/ #Milan #Calciomercato #SempreMil - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.