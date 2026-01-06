Rainbow Six Siege X è stato nuovamente hackerato | gli hacker hanno bannato dei giocatori per 67 giorni

Rainbow Six Siege X è stato nuovamente vittima di un attacco hacker, con alcuni giocatori bannati per 67 giorni. Nonostante le promesse di Ubisoft di migliorare il sistema anticheat con il rilancio free-to-play, il titolo continua a confrontarsi con problemi di sicurezza. Questa situazione evidenzia le sfide nella protezione di un gioco molto popolare e l’importanza di strategie efficaci contro le minacce informatiche.

Rainbow Six Siege X torna al centro dell’attenzione per motivi tutt’altro che positivi. Nonostante Ubisoft avesse promesso un sistema anticheat più solido con il rilancio free-to-play, il titolo è stato nuovamente compromesso da un attacco informatico. Dopo l’hack che aveva causato il down dei server durante le festività, nuovi problemi sono emersi nelle ultime ore, questa volta, gli hacker sono riusciti addirittura a infliggere ban automatici agli utenti, scatenando forti polemiche. Secondo numerose segnalazioni apparse sui social, diversi giocatori si sono ritrovati bannati per “67 giorni”, una durata insolita che sembra richiamare il meme “six seven”, diventato popolare negli ultimi mesi all’interno della community. 🔗 Leggi su Game-experience.it

