Rainbow Six Siege X è stato hackerato | i giocatori ricevono una valanga di monete ed oggetti rari

Il weekend di Natale si è trasformato in un incubo per Ubisoft e per la community di Rainbow Six Siege X. Un grave attacco informatico ha colpito i server del celebre sparatutto tattico, causando una situazione caotica e senza precedenti. In poche ore, i giocatori si sono ritrovati con account bloccati o, al contrario, sommersi da ricompense gratuite. L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, sollevando dubbi sulla sicurezza dell’infrastruttura online del gioco. Al momento, la vicenda è ancora in evoluzione. Secondo le segnalazioni emerse nelle ultime ore, gli hacker sarebbero riusciti a ottenere un controllo parziale dei sistemi di Rainbow Six Siege X. 🔗 Leggi su Game-experience.it

