Hanno addestrato hacker cinesi | la falla che spaventa gli Usa

Recenti rivelazioni evidenziano come due presunti membri del gruppo hacker cinese Salt Typhoon siano stati addestrati tramite programmi avanzati di Cisco, gigante statunitense delle reti. Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla sicurezza informatica, evidenziando le vulnerabilità e le implicazioni geopolitiche legate alle attività di cyber-spionaggio tra Cina e Stati Uniti.

Due presunti membri del famigerato gruppo hacker cinese Salt Typhoon sarebbero stati formati da programmi avanzati gestiti da Cisco, gigante statunitense delle reti e delle telecomunicazioni. La notizia ha destato particolare preoccupazione negli Usa. Secondo SentinelLabs, infatti, i nomi di Qiu Daibing e Yu Yang, indicati come co-proprietari di società associate alle operazioni di Salt Typhoon, comparirebbero anche nei registri di un concorso del Cisco Networking Academy del 2012, una iniziativa formativa che insegna competenze di base in reti e sicurezza informatica. Ecco che cosa sappiamo in merito a questa vicenda. Ilgiornale.it Hanno addestrato hacker cinesi: la falla che spaventa gli USA - Due presunti membri del famigerato gruppo hacker cinese Salt Typhoon sarebbero stati formati da programmi avanzati gestiti da Cisco, gigante statunitense delle reti e delle telecomunicazioni. msn.com

Hacker cinesi avrebbero violato reti governative per mesi: il caso Brickstorm - Un gruppo di hacker legati alla Cina avrebbe violato i sistemi informatici di diverse realtà governative e tecnologiche. hdblog.it

Veronica Ruggeri e Carlotta Bizzarri sono state Monreale per indagare su un nuovo inquietante episodio hacker #LeIene - facebook.com facebook

© Ilgiornale.it - "Hanno addestrato hacker cinesi": la falla che spaventa gli Usa

L'NSA ha Hackerato Tutti

Video L'NSA ha Hackerato Tutti Video L'NSA ha Hackerato Tutti