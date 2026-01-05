Meloni e il blitz Usa in Venezuela l’Italia difende Trump | il diritto internazionale conta solo quando conviene

Recentemente, l’Italia ha espresso una posizione ufficiale riguardo all’intervento statunitense in Venezuela, evidenziando una discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche e gli eventi sul campo. Questo episodio solleva questioni sul rispetto del diritto internazionale e sulla coerenza delle posizioni italiane in ambito internazionale. Analizzare queste dinamiche aiuta a comprendere meglio il ruolo del nostro paese nelle vicende globali e le sue reali priorità diplomatiche.

C’è un imbarazzo che nessun comunicato di Palazzo Chigi riesce a dissimulare, un vuoto pneumatico tra la “storica posizione dell’Italia” e la realtà dei fatti che si è consumata a Caracas. Mentre il mondo osserva attonito il blitz delle forze speciali statunitensi che ha prelevato, impacchettato e spedito a New York un capo di Stato straniero, il governo italiano si è esibito in una acrobatica contorsione diplomatica. La nota ufficiale della Presidenza del Consiglio, e le successive dichiarazioni del Ministro degli Esteri Tajani, definiscono l’azione “legittima” in quanto “intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

