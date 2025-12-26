Trump ordina attacchi aerei in Nigeria | Difendiamo i cristiani perseguitati dall'ISIS
Gli Stati Uniti hanno colpito basi dell’ISIS nel nord-ovest della Nigeria. Trump rivendica i raid contro i jihadisti, Abuja conferma la cooperazione con Washington. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Nigeria: Trump ordina attacchi aerei USA su basi ISIS, Lagos conferma; Attacchi aerei americani in Siria, Usa: 'Colpiti 70 obiettivi Isis'; Siria, operazione “Occhio di falco”: attacchi aerei Usa contro l’Isis; Gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi aerei contro l’Isis in Siria. Trump: «Fortissima rappresaglia».
