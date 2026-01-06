Qual è il significato dell’Epifania e perché il simbolo è la befana? Si tratta di una festa religiosa?

L’Epifania è una festa cristiana che celebra la manifestazione di Gesù Cristo ai Magi, simbolo di rivelazione e luce. In Italia, è tradizionalmente rappresentata dalla figura della Befana, una vecchina che porta doni ai bambini. Sebbene abbia radici religiose, nel tempo si è arricchita di tradizioni popolari. L’Epifania rimane un momento importante di cultura e spiritualità, più che una semplice festività folkloristica.

L' Epifania è una delle feste più sentite in Italia e nel mondo cristiano, ma spesso il suo significato viene frainteso o confuso con la leggenda della befana. Ogni anno, il 6 gennaio, le famiglie celebrano questa ricorrenza con tradizioni antiche, dolci e doni, ma dietro alla magia dei regali c'è una storia religiosa profonda che risale a secoli fa. Tra credenze popolari e rituali sacri, capire il legame tra la festività e il celebre simbolo della vecchietta volante aiuta a dare senso a una giornata che mescola fede e folklore. Il significato religioso dell'Epifania. Dal punto di vista cristiano, l'Epifania celebra la manifestazione di Gesù Bambino al mondo, ricordando in particolare la visita dei Magi provenienti dall'Oriente.

